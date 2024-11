Sono state fissate per il prossimo 18 luglio le deposizioni dell'ex senatore Marcello dell'Utri e dell'imprenditore Vincenzo Speziali al processo Breakfast terminato pochi minuti fa nell'aula bunker di Reggio Calabria. Dell'Utri e Speziali sono testi citati dalle difese ma rappresentano un momento fondamentale anche nella prospettazione accusatoria. Speziali, fra l'altro, proprio di recente ha patteggiato la condanna per il reato di procurata inosservanza di pena in favore di Amedeo Matacena. Ques'ultimo è stato citato seppur formalmente per l'udienza del 6 giugno prossimo ma la sua attuale condizione di latitante a Dubai non consentirà di fatto di poterlo vedere nel banco dei testimoni. Sarà molto interessante ascoltare le deposizioni di dell'Utri e Speziali anche alla luce dell'informativa Stato parallelo depositata agli atti poche settimane fa e all'interno della quale si fa esplicito riferimento a Vincenzo Speziale come grimaldello fondamentale nella rete di protezione che ha consentito a dell'Utri prima e Matacena poi di sottarsi alla giustizia.

