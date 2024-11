Danneggiamenti presso il cantiere allestito all’interno del cimitero di Briatico. Ignoti, durante la scorsa notte, hanno devastato l’impalcatura di sostegno in corso di realizzazione per consentire la messa in sicurezza di una porzione della struttura cimiteriale. In quell’area, infatti, diverse cappelle erano a rischio crollo. Da qui si era palesata l’urgenza di creare un muro di contenimento.

La vicenda è stata confermata dal sindaco della cittadina costiera, Lidio Vallone che ha espresso vicinanza alla ditta impegnata da circa venti giorni nell’esecuzione dei lavori: «Le attività- ha fatto presente il primo cittadino- stavano avanzando speditamente senza intoppi. Fino a questa mattina. Gli operai, recandosi al cimitero per proseguire i lavori, hanno trovato il ferro posizionato per consentire una seconda gettata, completamente divelto».

L’amarezza è tanta: «In primo luogo la ditta, accompagnata da un esponente dell’amministrazione comunale, si è recata alla locale stazione dei carabinieri per presentare denuncia. Noi, nel condannare fortemente quanto accaduto, ribadiamo la nostra totale collaborazione con le forze dell’ordine e ci auguriamo che i contorni di questa vicenda, che offende i cittadini e la memoria dei nostri cari, venga al più presto chiarita».