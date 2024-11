Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Briatico, collaborati poi da quelli della Radiomobile di Vibo Valentia e della vicina Stazione di Cessaniti, mentre erano in servizio di Ordine Pubblico in occasione dell’inaugurazione della Chiesa Parrocchiale “San Nicola Vescovo”, sono intervenuti per sedare una rissa, verificatasi proprio nei pressi della piazza antistante la chiesa, che ha visto protagonisti due nuclei famigliari: da una parte i coniugi Michele Vacatello e Mariella Villano unitamente al fratello di quest’ultima, e dall’altra i coniugi Simona Campora e Antonio Morello insieme al padre Rocco Morello e al fratello Giuseppe Morello.



In particolare i militari si sono frapposti fra i due gruppi che in più e diverse riprese si sono aggrediti tentando di usare anche un coltello e un “nunchaku” verosimilmente a causa di problemi di vicinato visto che i due nuclei famigliari abitano nello stesso palazzo.

A seguito della rissa Villano Mariella, Morello Antonio e Campora Simona ricorrevano alle cure mediche per contusioni e ferite varie giudicate guaribili in un massimo di 15 giorni.