Resta altissima l’attenzione in tutta la provincia di Catanzaro a causa dei numerosi incendi che da ieri hanno tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale. Le unità sono intervenute per un rogo di arbusti e macchia mediterranea nel comune di Borgia in località Roccelletta e nel quartiere Santo Ianni nella zona sud di Catanzaro. La squadra del distaccamento di Chiaravalle Centrale ha operato, invece, per diverse ore in prossimità del parco eolico situato tra il comune di Gasperina e Palermiti. La squadra del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta in località Barone a Catanzaro per un incendio divampato nelle vicinanze di alcune abitazioni a poca distanza dal parco commerciale.

Inoltre, una squadra della sede centrale è intervenuta nel quartiere marinaro a causa dell’incendio di un ciclomotore parcheggiato in prossimità di un locale adibito a pub e griglieria sul lungomare di località Giovino. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. La stessa squadra è intervenuta successivamente in via lungomare sempre nel quartiere lido per un incendio al vano motore di un ascensore in uno stabile di cinque piani.

I residenti avvistato il fumo che aveva invaso la tromba delle scale hanno nell'immediato bloccato l'utilizzo dell'ascensore e richiesto i soccorsi. I vigili del fuoco hanno sedato il rogo circoscrivendo i danni al solo vano motore che veniva messo in sicurezza in attesa dell’intervento di una ditta specializzata.

