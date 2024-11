Un grande fronte incendiario sta avanzando, dalle ore 13.45, verso i boschi a nord di Bagaladi, nel territorio del Parco nazionale d'Aspromonte, in direzione dei piani di Lopa e del parco Eolico. Secondo quanto appreso dalla protezione civile, il fuoco sarebbe partito in seguito ad un grosso fulmine che si è sprigionato fra le contrade Rungia e Castania, nel territorio del Comune di Bagaladi. Le fiamme sono molto alte e ben visibili anche da Melito Porto Salvo.

Alle 13.50 è stato lanciato l'allarme alla Centrale operativa dall'associazione di protezione civile Stella Maris, impegnata nel monitoraggio antincendio nel Parco Nazionale d'Aspromonte. Sul posto si è recato subito il Dos, in attesa di un intervento aereo che purtroppo non è mai arrivato, in quanto tutti i velivoli disponibili, stando alle notizie pervenute, sono impegnati su altri fronti incendiari.

Interventi di spegnimento iniziati in serata

Da quanto si appredne, sarebbe da poco iniziata l'operazione di contenimento e di spegnimento ad opera dei Vigili del Fuoco e di una squadra di Azienda Calabria Verde. La zona è inaccessibile.

La paura è che queste fiamme possano replicare il terribile incendio che nel 2021 ha devastato l'Area Grecanica.