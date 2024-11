Il caldo e gli incendi non danno tregua ai vigili del fuoco. Nella sola giornata di oggi sono circa 100 gli interventi per incendio di vegetazione tra quelli estinti e quelli in via di espletamento, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco in tutte le province ed in particolare quelle di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro. Al momento nella provincia di Vibo Valentia 8 ancora gli interventi in atto. Criticità piuttosto severe si sono registrate nel comune di Briatico. Nella provincia di Reggio Calabria 10 interventi in atto. Impegnativa la gestione operativa dei “fuochi” sviluppatisi in Motta San Giovanni e Paterniti.

Nella provincia di Cosenza in contrada Lucchetta nel comune di Montalto Uffugo durante lo spegnimento di un incendio di bosco, macchia mediterranea e colture agricole, è stato rinvenuto un uomo novantenne riverso per terra. Probabilmente, nel tentativo di contrastare il fuoco, era caduto nel terreno già attraversato dal fuoco, con impossibilità di rialzarsi. I vigilfuoco del distaccamento di Rende hanno prontamente soccorso il malcapitato praticando le misure di primo soccorso sanitario in attesa dell’intervento del personale del Suem118. Nella provincia di Catanzaro sono attualmente 7 gli incendi di vegetazione in atto.

Oltre alle squadre in servizio ordinario è stato necessario potenziare il dispositivo di soccorso con il richiamo di unità libere dal servizio. Si registra ancora una “coda” di interventi di circa 50 unità.