Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da questo pomeriggio per tentare di domare l'incendio

Non si arrestano le fiamme che dal primo pomeriggio della giornata di oggi stanno interessando l’area boschiva nei pressi dei Fortini di Pentimele, area collinare alla periferia nord di Reggio Calabria. Due squadre dei vigili del fuoco reggini, con vari automezzi, sono al lavoro da ore per spegnere il rogo. È stata messa in sicurezza tutta l’area a ridosso delle abitazioni, ma l’incendio ha continuato ad espandersi all’interno della pineta dove è difficile arrivare con i mezzi. La stagione degli incendi purtroppo è iniziata, d’estate principalmente si assistono a molti casi dovuti sia all’incuria e alla superficialità dell’uomo, ma anche all’azione dolosa da parte di piromani e incivili.