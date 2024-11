È successo in pieno centro a Reggio Calabria. Disagi alla circolazione e traffico in tilt

Un’abbondante perdita d'acqua in via Aschenez, pieno centro a Reggio Calabria, a pochi passi dal comando provinciale dei Carabinieri, ha provocato una voragine che sta creando molti disagi alla circolazione. Un autobus questa mattina, come potete vedere dalla foto, è letteralmente sprofondato a causa del cedimento dell'asfalto. In tutta la zona poi, è presente il disservizio idrico derivante, con ogni probabilità, proprio da questa perdita d'acqua.