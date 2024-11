Intorno alle ore 13.30 di oggi, un autobus di Ferrovie della Calabria in servizio sulla tratta Palmi – Delianuova, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in avaria ed ha preso fuoco dal vano motore.

Nonostante l’intervento dell’autista e dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, il mezzo è andato completamente distrutto. I viaggiatori che si trovavano a bordo non hanno riportato alcun danno, ciononostante l’amministratore unico Aristide Vercillo Martino, ha disposto un'inchiesta amministrativa interna volta ad accertare le cause dell'accaduto. Per garantire la regolare programmazione delle corse nella zona del comprensorio di Gioia Tauro, è stato inoltre disposto il trasferimento di un autobus sostitutivo per evitare disagi all’utenza.