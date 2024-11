I tre sono stati individuati in distinte operazioni dai Carabinieri Forestali di Reggio e del Nucleo operativo antibracconaggio

Tre persone sono state denunciate per reati sulla caccia in provincia di Reggio Calabria dai carabinieri Forestali che hanno anche sequestrato fauna selvatica viva detenuta illegalmente. I tre sono stati individuati in distinte operazioni dai Carabinieri Forestali di Reggio e del Nucleo operativo antibracconaggio.

In una prima operazione, i militari hanno accertato che in località "Pendola", C.B. teneva illecitamente in un casolare posto su un terreno agricolo di sua proprietà 25 esemplari di cardellino, due di verzellino, due di merlo, due di colombaccio ed uno di tordo. In una seconda, F.S., è stato denunciato per detenzione illecita di due grossi esemplari di corvo imperiale specie tra l'altro non frequentemente oggetto di fenomeni di bracconaggio e di detenzione illecita. Infine, nelle colline sovrastanti il centro abitato di Campo Calabro, i militari hanno individuato I.F. intento a scaricare da un furgone un esemplare di cinghiale, ancora vivo seppur in condizioni precarie. (Ansa)