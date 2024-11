Dell'uomo non si avevano notizie da questa mattina. Ancora in corso le operazioni di recupero del corpo

Sarebbe uscito di casa questa mattina per una battuta di caccia facendo poi perdere le sue tracce. Ad allertare le forze dell'ordine i familiari non vedendo rientrare il 60enne a casa. Questa sera il tragico epilogo. Il corpo dell'uomo di Reggio Calabria è stato rinvenuto in un crepaccio profondo circa cinquanta metri nel territorio della frazione pedemontana di Trunca.

Le operazioni di recupero sono ancora in corso, rese particolarmente difficili dal territorio impervio. Sul posto anche i vigili del fuoco. Ignote ancora le cause dell'incidente. Indagano i carabinieri.