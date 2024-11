Il corpo, avvolto in una coperta, era in stato di decomposizione. È stato identificato grazie ai documenti

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella notte a Cosenza, nella zona di via Romualdo Montagna. Si tratta di un polacco di 40 anni, probabilmente un clochard, identificato grazie ai suoi documenti. Il corpo, in stato di decomposizione, era avvolto in una coperta. Il rinvenimento è avvenuto nei pressi della struttura di accoglienza per i poveri "Oasi Francescana". Sul posto si sono recati operatori sanitari e Vigili del Fuoco. Indagano i Carabinieri.