Il corpo notato da alcuni passanti che hanno tempestivamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto anche il medico legale

Macabro ritrovamento questo pomeriggio nel Vibonese. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto sulla spiaggia a Nicotera in località “Preicciola” tra Joppolo e la stessa cittadina nicoterese. A notare il corpo, incastrato tra gli scogli, alcuni passanti che tempestivamente hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Tropea guidati dal capitano Dario Solito, il medico legale Katiuscia Bisogni e il magistrato di turno. Sconosciute ancora le generalità dell'uomo anche se non si esclude possa trattarsi di un anziano 65enne originario di Rosarno scomparso dalla cittadina reggina lo scorso 20 aprile. Sul posto è giunta anche la figlia. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle cause della morte. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, in stato confusionale, sarebbe deceduto a seguito di una caduta accidentale. La galleria che collega Joppolo a Nicotera, infatti, potrebbe essere stato l’ultimo tratto di strada percorso.

I Vigili del fuoco partiti da Vibo sono giunti sul posto, e si sono recati dietro una scogliera a centro metri dal torrente Britto per effettuare il recupero del cadavere che si presenta particolarmente difficoltoso.