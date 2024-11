Il ritrovamento in una zona di aperta campagna. Indagano i carabinieri

Il corpo senza vita di una persona, apparentemente una donna, è stato ritrovato nel pomeriggio sul fondo di un burrone in un terreno situato nel territorio del comune di San Marco Argentano. Non sono chiare le circostanze del ritrovamento. Allertati da una telefonata la 112 sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia. Il ritrovamento sarebbe avvenuto da pochi minuti in una zona di campagna e le notizie sono ancora molto frammentarie. (QUI gli aggiornamenti)