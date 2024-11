Il corpo di Francesco De Nardo ritrovato nella roulotte, conclusi gli esami, verrà riconsegnato ai familiari per le esequie

Si dovrà attendere ancora qualche giorno per conoscere l’esito dell’esame autoptico eseguito sul corpo senza vita di Francesco De Nardo, il 58enne di Catanzaro ma domiciliato a Simeri Crichi, ritrovato cadavere nella sua roulotte lo scorso 5 settembre. Dai primi accertamenti svolti dall’Unità operativa di Medicina legale del policlinico universitario Mater Domini il 58enne sarebbe morto per cause naturali. Sono in corso gli esami autoptici per poi restituire la salma ai familiari per i funerali. Solo nei prossimi giorni sarà reso noto l’esito conclusivo delle analisi.

Il ritrovamento

Come si ricorderà, Francesco De Nardo era stato ritrovato cadavere nella sua roulotte dopo almeno due o tre giorni dall’avvenuto decesso. Proprio questa circostanza aveva indotto il pubblico ministero a cui è stato affidato il caso a disporre l'esame autoptico. Ad accorgersi dell’accaduto i familiari che non avevano più sue notizie da giorni.

Luana Costa