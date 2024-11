L'uomo, incensurato, è stato trovato accanto alla sua auto in una strada interna nei pressi della statale 106

Si pensava fosse stato vittima di un incidente stradale, ma le tumefazioni sul corpo hanno insospettito le forze dell'ordine. Antonio Ranieri, 79enne di di Montepaone, incensurato, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe stato ucciso con tre colpi di arma da fuoco alla testa. Il corpo è stato trovato nella tarda mattinata in località Pietragrande di Stalettì, a pochi chilometri da Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo, privo di vita, è stato trovato nella vicinanze della sua auto, lungo una strada interna che conduce alla statale 106 jonica. I militari hanno avviato le indagini per accertare la dinamica ed il movente dell'omicidio. Dai primi accertamenti, comunque, si esclude che Ranieri sia stato ucciso per questioni legate alla criminalità organizzata o comune. L'ipotesi che appare più attendibile, al momento, è quella di una vendetta per questioni private.