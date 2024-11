Il cadavere di un uomo è stato recuperato questo pomeriggio in fondo a un pozzo in località Le Cannella del comune di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Si tratta di un anziano uomo di 75 anni che potrebbe essere caduto accidentalmente nel pozzo, profondo circa sei metri. Sulla vicenda, comunque, stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone intervenuti sul posto con una squadra composta da sei uomini e con tre automezzi. I vigili intervenuti, con tecniche Speleo alpine fluviali, si sono calati all'interno del pozzo, per metà pieno d’acqua, dove l'uomo galleggiava, il corpo è stato imbracato e portato fuori.