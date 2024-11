Paura ma fortunatamente nessun ferito. Sulle cause avviata un'indagine interna

Notte di paura per fortuna senza conseguenze per gli operai per la caduta di un container a bordo di una nave ormeggiata nel porto di Gioia Tauro. L'incidente, sulle cui cause e' stata avviata una indagine interna, per puro caso ha effetti solo sui tempi delle operazioni, fermatesi per piu' ore dopo il crollo dovuto forse a una imbragatura che non ha retto. Il container che stava per essere impilato, dopo la movimentazione di una gru, si e' piegato sul ponte senza colpire ne' i marittimi che normalmente rimangono a bordo delle navi, ne' i rizzatori di Medcenter che hanno il compito di fissare le staffe indispensabili per il trasporto da e per la banchina. Altre volte incidenti simili avevano causato feriti. Le verifiche in corso tenteranno di stabilire se all origine della caduta vi sia un errore umano, magari dovuto alla stanchezza del turno di notte, oppure a situazioni tecniche provocate dal maltempo e dal vento, oppure da una componentistica delle apparecchiature non adeguata.