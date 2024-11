Incidente sul lavoro a Briatico. Un operaio mentre era intento ad eseguire alcuni lavori è precipitato da un’altezza di circa cinque metri cadendo rovinosamente a terra. Diverse le ferite riportate. Sul posto per soccorrere l’operaio sono giunti i sanitari del 118 provenienti con un’ambulanza da Tropea. A causa della gravità delle ferite, nel campo sportivo di Briatico è stato fatto atterrare l’elisoccorso che, con le opportune precauzioni ha poi caricato a bordo l’operaio di 42 anni, G.F., per trasferirlo all’ospedale di Catanzaro per le cure del caso. L’incidente si è verificato in una struttura turistica in località Sant’Irene. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale Stazione i quali stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità per l’accaduto.