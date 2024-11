Ancora incerta la dinamica dell’incidente che ha portato l’uomo a cadere dal sesto piano o, si ipotizza, dal tetto del condominio

Sentendo un forte boato alcuni passanti hanno dato l’allarem: un uomo di 45 anni A.C., è morto, cadendo dal balcone di un edificio in via Tagliamento a Lamezia. Sul posto, gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia che stanno indagando per comprendere meglio la dinamica del tragico incidente. L’uomo probabilmente è caduto da un balcone del sesto piano o dal tetto del condominio.