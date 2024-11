Una giovane di 15 anni di Diamante è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per un trauma facciale riportato in seguito ad una caduta da una Vespa. Secondo una prima, sommaria ricostruzione, la ragazza era a bordo dello scooter all’interno della strada privata di un complesso abitativo di Via Fragalleto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed i carabinieri per agevolare l’atterraggio del velivolo. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita.