È accaduto a Santa Caterina sullo Jonio. Un pensionato è caduto in un dirupo mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà ed è morto sul colpo

Santa Caterina sulla Jonio (CZ) - Giuseppe Marino, 67 anni , è caduto in un dirupo ed è morto sul colpo. È accaduto a Santa Caterina sullo Jonio, nel Catanzarese dove, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Soverato, il pensionato era al lavoro in un terreno di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, è caduto nel burrone. Marino sarebbe morto sul colpo. La caduta gli ha infatti procurato una frattura al cranio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.