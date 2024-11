La base era corrosa dalla salsedine. Il fatto a Bova Marina, la notte scorsa

Solo il caso ha evitato ben più gravi conseguenze a Bova Marina, dove la notte scorsa, sul lungomare, un palo della pubblica illuminazione si è spezzato ed è precipitato su un'auto in sosta di proprietà di una coppia di vacanzieri. La base del palo era profondamente corrosa dalla salsedine e dalla ruggine. Forse sollecitato dal vento ha improvvisamente ceduto e si è abbattuto violentemente sull'auto, è rimbalzato ed ha colpito una seconda auto in sosta dietro la prima. Fortunatamente al momento del cedimento nessuno si trovava nelle auto o nelle vicinanze.

"Ci fossimo trovati in auto - hanno detto i proprietari della vettura - o nelle vicinanze al momento del crollo, avremmo subito serie conseguenze e lo stesso un qualsiasi passante che fosse transitato in quel momento in quel tratto. E' stata una tragedia sfiorata".(Ansa)