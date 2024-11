La Lega nazionale difesa del cane: «Chiunque abbia informazioni per individuare il responsabile contatti noi o le forze dell’ordine anche in forma anonima»

In merito alla cagnolina legata al guardrail, uccisa a bastonate nella periferia di Crotone e poi buttata in un fiume, la Lega nazionale del cane rende noto di aver sporto denuncia contro ignoti. L’associazione comunica la volontà di «scendere in campo per fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità al fine di trovare, e punire, l’autore dell’omicidio di Musetta che, da quanto si apprende, era la “mascotte del centro di Crotone”, conosciuta da tutti e sostenuta dai cittadini con cibo, acqua e un po’ di coccole».

La presidente Lndc, Piera Rosati: «Si tratta di un fatto gravissimo. La violenza sugli animali è ormai all’ordine del giorno e questo fenomeno è decisamente sempre più preoccupante. Chi ha commesso questo crimine – aggiunge - è un pericolo sociale, la letteratura scientifica in questo campo insegna che chi fa violenze sugli animali può farle allo stesso modo verso esseri umani, il passo è breve».

Ad oggi la Polizia municipale e il servizio veterinario hanno in custodia il corpo dell’animale in attesa della necroscopia.

«Ci auguriamo che questo barbaro gesto venga preso in giusta considerazione. Chiediamo a gran voce la collaborazione di tutti», chiosa la presidente, «cittadini in primis. Chiunque ha visto o sentito qualcosa, oppure abbia informazioni utili alle indagini contatti subito le Forze dell’Ordine locali oppure la nostra associazione in forma del tutto anonima». Numeri e contatti dell’associazione sono presenti sul sito internet della Lndc.