Era originario del Crotonese e lavorava in Toscana, nei cantieri dell'Alta velocità ferroviaria. L'impatto mortale ieri sera in un incrocio della città capoluogo

Il giovane deceduto ieri sera a causa di un incidente stradale a Firenze è Davide Sicilia, 29 anni, di Pagliarelle, in provincia di Crotone. Lavorava per Florentia, il consorzio formato da Pizzarotti e Saipem impegnato nei lavori del passante fiorentino dell'Alta velocità ferroviaria per il quale sono in corso lo scavo del tunnel e la realizzazione della stazione Belfiore.

Sulla dinamica dell'incidente in corso accertamenti da parte della Polizia municipale: al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere. Il 29enne era in sella a una moto quando c'è stato un urto con una minicar condotta da un minore, mentre entrambi procedevano nella stessa direzione. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 in largo Gennarelli, all'incrocio con via Campo d'Arrigo.