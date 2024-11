L'uomo, Paolo Salerno, era appena atterrato sull'isola quando ha avuto un malore, una perforazione dell'ulcera, che non gli ha lasciato scampo.

E' morto Paolo Salerno, 38 anni di Montalto Uffugo. L'uomo ha avvertito dei malori non appena giunto sull'isola. I medici dopo averlo visitato hanno diagnosticato una perforazione dell'ulcera, disponendone l'immediato ricovero. Ma le cure riservate a Salerno nell'ospedale di sono rivelate inutili, dato che l'uomo è deceduto poco dopo. Una tranquilla vacanza con una amica si è trasformata qui in tragedia.



Grande lutto a Montalto, dove il giovane era molto conosciuto, soprattutto negli ambienti calcistici, dato che aveva giocato in varie formazioni in Eccellenza e Promozione.