Il gip non avrebbe ritenuto più sussistenti gli elementi sottesi alla richiesta di sospensione nei confronti l'ex direttore generale del dipartimento Lavoro della Regione Calabria, indagato per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulle assunzioni della Fondazione Calabria Etica

Il gip Carlo Saverio Ferraro ha rigettato la richiesta di sospensione dai pubblici uffici avanzata dalla Procura di Catanzaro nei confronti di Vincenzo Caserta, l'ex direttore generale del dipartimento Lavoro della Regione Calabria, indagato per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulle assunzioni della fondazione Calabria Etica. Al centro dell'indagine condotta dal sostituto procuratore Graziella Viscomi ci sono le assunzioni effettuate dall'ente "in house" in periodo elettorale. In particolare, la fondazione avrebbe assunto a tempo determinato 251 persone nei giorni immediatamente precedenti le elezioni regionali del novembre scorso, continuando poi a fare altri contratti anche a dicembre e gennaio per arrivare sino a quota 700.

Secondo quanto si è appreso, il gip non ha ritenuto più sussistenti gli elementi sottesi alla richiesta di sospensione. Il 7 settembre scorso, infatti, Caserta era stato interrogato dal gip e per mano dei suoi avvocati, Francesco Iacopino e Crescenzio Santuori, aveva depositato una lettera, già inviata al dipartimento Personale, in cui l'ex dg indagato chiedeva di essere trasferito ad altro incarico.