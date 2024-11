Si sveglia sotto la neve Catanzaro ma anche molti comuni della provincia. Già nel corso del fine settimana si erano registrate nevicate a bassa quota, la perturbazione continua ad interessare il Catanzarese. Il Comune di Sersale si è letteralmente svegliato sotto una fitta coltre di neve ma anche alcuni quartieri cittadini. Al momento non si registrano disagi.



Nevicate a bassa quota anche nel Cosentino. Nevica copiosamente in Sila, con almeno 30 centimetri di manto nevoso accumulati. Qualche rallentamento per la circolazione stradale, ma nessun problema di rilievo, mentre si lavora per aprire le piste sciistiche di Camigliatello Silano e Lorica.