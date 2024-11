♠Al ritorno della missione Calabria in China le aziende partecipanti coordinate da Fincalabra hanno deciso di incontrarsi presso un'agriturismo di Camigliatello Silano per fare il punto sui risultati e sull'utilità della missione commerciale

Al ritorno della missione Calabria in China le aziende partecipanti coordinate da Fincalabra hanno deciso di incontrarsi presso un'agriturismo di Camigliatello Silano per fare il punto sui risultati e sull'utilità della missione commerciale. L'inviato speciale era li per raccogliere le loro testimonianze. Dopo gli attacchi di un quotidiano nazionale alla missione che aveva strumentalizzato le dichiarazioni di alcuni imprenditori che non vi avevano partecipato, la puntata di stasera si trasforma in una straordinaria testimonianza reale dei protagonisti della missione. Le loro voci, tra l'altro registrate qualche giorno prima della polemica, demoliscono senza appello la ricostruzione fatta dai cronisti de "Il Fatto Quotidiano".