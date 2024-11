Guidati dal Presidente di Fincalabra, Luca Mannarino, i rappresentanti delle 22 aziende regionali dell'eccellenza enogastronomica hanno avuto il primo incontro con i buyers cinesi

Positivo e proficuo il primo incontro della delegazione imprenditoriale calabrese a Pechino, nell'ambito della missione promossa da Fincalabra. Guidati dal Presidente Luca Mannarino, i rappresentanti delle 22 aziende regionali dell'eccellenza enogastronomica, selezionate in base al bando sul progetto Intrapresa hanno avuto modo di confrontarsi, nel pomeriggio di oggi (ora locale) con i vertici manageriali del Beijing Easyhome Ankang Imported Food Sipermarket.

Aperto lo scorso luglio, su un'area di 5000 mq, in quello che, a detta della autorità cinesi, diventerà fra due anni il più importante distretto economico di Pechino, il supermercato visitato oggi, al cui interno è già presente una notevole offerta di Made in Italy, per l'80% seleziona e propone prodotti agroalimentare di imputazione. Rappresenta uno dei 110 di un Gruppo nato nel 1999, per una superficie complessiva di 6 milioni di metri quadri e con un fatturato di 35 miliardi di Yuan.

Vivace e molto interessante il confronto tra i diversi imprenditori intervenuti: Wei Ya Juan, manager della Easyhome per il quale non poteva che esserci momento migliore, per la Calabria, di incrociare le esigenze di espansione del gruppo sul mercato cinese, attentissimo alla qualità ed gusto della produzione enogastronomica italiana.