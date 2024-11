L'azienda: «Ci siamo già attivati per rimborsare i passeggeri nel più breve tempo possibile e stiamo lavorando per ridurre al minimo eventuali disagi per i prossimi giorni confidando nella comprensione dei nostri clienti»

Italo taglia due corse per la Calabria. Questa la decisione dell'azienda privata di trasporto dopo l'ordinanza con cui il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato il distanziamento sociale sui treni. In tutto sono otto i treni cancellati in Italia, due riguardano la Calabria: il Torino-Reggio Calabria delle 5:23 e delle 13:23. Gli altri sono il Torino-Salerno delle 7:33 e delle 9:33, il Milano-Napoli delle 09:15, l’Ancona-Milano delle 13:40 e il Milano-Ancona delle 8:45 e delle 11:40.

A piedi resteranno circa 8000 passeggeri che avevano acquistato i biglietti, ma che non li potranno usare. A questo riguardo l'azienda ha comunicato che «Italo si è già attivata per rimborsare i passeggeri nel più breve tempo possibile e sta lavorando per ridurre al minimo eventuali disagi per i prossimi giorni confidando nella comprensione dei suoi clienti».