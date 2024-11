Erano accusati di abuso d’ufficio, contestato alla prima come pubblico ufficiale e al secondo in concorso morale

Sono stati assolti con formula piena dal tribunale di Catanzaro in composizione collegiale Franca Arlia, imputata in qualità di dirigente del servizio Finanziario e risorse Umane di Calabria Verde, e il dipendente Franco La Rupa, ex consigliere regionale della Calabria, per un’ipotesi di abuso d’ufficio contestato alla prima come pubblico ufficiale e al secondo in concorso morale.

In pratica secondo l’ipotesi accusatoria c’era stata violazione dell’art 2 della legge regionale n 14/15, in quanto vi era stata una presunta omissione sul controllo del rientro di La Rupa in Calabria Verde, atteso che il medesimo era distaccato presso l’ufficio agricolo di zona di Amantea e il distacco doveva intendersi cessato.

Dopo un dibattimento durato più di 3 anni, gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Si è dimostrato che non vi era stata alcuna violazione di legge e non c’era stato alcun vantaggio patrimoniale per La Rupa. Arlia è difesa dall’avvocato Emma Eboli del foro di Paola e La Rupa dall’avvocato Gianluca Serravalle del foro di Cosenza.