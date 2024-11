La bozza del monitoraggio settimanale dell'Iss e del ministero della Salute riporta un indice Rt pari a 1.03 e rischio alto che non dovrebbero comunque portare al passaggio nell'area con maggiori restrizioni

La Calabria ha un indice Rt pari a 1.03, nel periodo di riferimento 12-18 aprile, e una classificazione complessiva del rischio alta. È quanto emerge dalla bozza di monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, che dovrebbe comunque confermare la permanenza in zona arancione.

Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Cinque regioni dovrebbero essere arancioni: Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna per la quale ci sono però ancora alcuni dubbi (molto probabilmente sarà l'unica a restare di colore rosso). Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all'esame della cabina di Regia. Da quanto inizia a trapelare, l’indice Rt a livello nazionale è sceso ancora fino a raggiungere quota 0,81. La scorsa settimana si attestava su 0,85.

Rt e rischio regione per regione

Abruzzo: 0.84; rischio basso

Basilicata: 1.24; rischio moderato

Calabria: 1.03; rischio alto

Campania: 0.92; rischio moderato

Emilia-Romagna: 0.73; rischio moderato

FVG: 0.61; rischi basso

Lazio: 0.78; rischio moderato

Liguria: 0.82; rischio moderato

Lombardia: 0.72; rischio moderato

Marche: 0.69; rischio moderato

Molise: 1.49; rischio moderato ad alta probabilità di progressione

Piemonte: 0.66; rischio moderato

PA Bolzano: 0.75; rischio basso

PA Trento: 0.77; rischio moderato

Puglia: 0.84; rischio moderato

Sardegna: 0.97; rischio alto con molteplici allerte di resilienza

Sicilia: 1.12; rischio moderato ad alto rischio di progressione

Toscana: 0.88; rischio moderato

Umbria: 0.89; rischio basso

Valle d’Aosta: 0.94; rischio moderato

Veneto: 0.71; rischio basso