Intervento degli agenti a Rossano dopo una chiamata al 113. In manette un cittadino romeno

Un cittadino romeno di 44 anni, Marian Ignat, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Rossano per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso mentre, con calci e pugni, picchiava moglie e figlio. La moglie lo ha poi denunciato alle forze dell'ordine, come da circa tre anni il marito la picchiasse e le usasse violenza. L'intervento della polizia è stato immediato grazie alla segnalazione arrivata al 113 da alcuni vicini di casa.