Si tratta di familiari del conducente della vettura coinvolta nel sinistro. Il cronista Cesare Minniti è finito in ospedale con diverse lesioni giudicate guaribili in sette giorni

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà cinque persone accusate di essere responsabili dell'aggressione messa in atto la sera del 31 agosto scorso a Reggio Calabria ai danni del giornalista Cesare Minniti, di 43 anni. L'aggressione era stata commessa mentre Minniti stava effettuando, nel quartiere "San Brunello", alcune riprese per conto dell'emittente Reggio Tv nella zona in cui poco prima c'era stato un incidente stradale.

Le indagini sull'aggressione state condotte dal personale delle volanti della Questura, coadiuvato da quello della Digos. Le persone denunciate sono familiari del conducente della vettura coinvolta nell'incidente del quale si stava interessando il giornalista nel momento in cui è stato aggredito. Minniti, in particolare, è stato minacciato di morte e poi colpito con calci e pugni che gli hanno provocato lesioni per le quali ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale, che gli hanno diagnosticato traumi contusivi guaribili in sette giorni.