Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è giunto a San Demetrio Corone alle 10,40, accolto dallo sventolio del tricolore e delle bandiere albanesi, agitate da una folla di bambini in festa e cittadini emozionati. All’arrivo del presidente della Repubblica hanno spontaneamente intonato l’Inno di Mameli. E' stato ricevuto, davanti al collegio italo-albanese di Sant’Adriano, dal prefetto di Cosenza Paola Galeone, dal presidente della Regione Mario Oliverio, dal presidente della Provincia Franco Iacucci, dal sindaco Salvatore Lamirata. Mattarella ha salutato con affetto anche Cesare Marini, con il quale ha condiviso parte della sua lunga esperienza parlamentare. Nel complesso sono una cinquantina i sindaci partecipanti all’evento, in rappresentanza delle comunità arbereshe insediate in Calabria, ma anche in Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise. Immediato l’incontro con il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta, all’interno della biblioteca. Un colloquio privato sulle questioni relative ai rapporti tra i due Paesi, prima dell’avvio della cerimonia ufficiale.