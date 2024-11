Chiesto rinvio a giudizio dalla Procura di Caltanissetta anche per l’ex presidente della Sacal Arturo De Felice, che ha ricoperto anche il ruolo di direttore della Dia.

Il procuratore chiede un nuovo processo per l'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, accusato di corruzione, truffa e traffico di influenze illecite in una seconda tranche dell'inchiesta terminata con la condanna a 14 anni per l'imprenditore.

Sono tredici, in totale, le persone per le quali il procuratore aggiunto Gabriele Paci chiede il rinvio a giudizio. Oltre a Montante e a De Felice spiccano i nomi dell'ex Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, delle ex assessore regionali Linda Vancheri e Mariella Lo Bello. E ancora Maria Grazia Brandara, l'ex capo centro della Dia Giuseppe D'Agata, il poliziotto Diego Di Simone che era a capo della security di Confindustria, il poliziotto Vincenzo Savastano e l'ex capocentro Dia di Caltanissetta Gaetano Scillia. Poi ci sono Rosario Amarù, Giuseppe Catanzaro e Carmelo Turco.