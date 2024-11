Riguarda anche la caserma Ettore Manes di Castrovillari l'avvicendamento al comando del 21mo Reggimento genio guastatori tra il colonnello Umberto Curzio, cedente, ed il parigrado Andrea Cubeddu, subentrante. Com'è noto infatti, nella caserma Manes operano proprio i militari del genio guastatori alle dipendenze del 21mo reggimento di stanza a Caserta.

ll passaggio delle consegne

La cerimonia si è tenuta nella caserma Giuseppe Amico del capoluogo campano alla presenza del Comandante della Brigata bersaglieri Garibaldi, Generale di Brigata Mario Ciorra, e delle autorità militari, civili ed ecclesiastiche. Inoltre, sulle note della fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri, sul piazzale d’onore si sono ritrovati i genieri della Brigata Garibaldi seguiti dalla Bandiera di Guerra del 21° Reggimento genio guastatori e dai gonfaloni della Città di Caserta e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Di fronte al Reggimento schierato in armi, è avvenuto il tradizionale passaggio di consegne tra il 46mo ed il 47mo Comandante.

Il ricordo dei caduti

Nel suo discorso di commiato, il colonnello Curzio, oltre a ringraziare gli uomini e le donne del reparto per il quotidiano impegno profuso, ha rivolto un commosso pensiero ai caduti in servizio, ricordando in particolare il Caporal Maggiore Capo Scelto Pierdavide De Cillis, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria e il Sergente Maggiore Michele Silvestri, Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero e ha poi ripercorso la storia del Reggimento, ricordando la ricorrenza dell’85° anniversario di costituzione dell’unità, avvenuta a Trani il 1° ottobre 1937.

Oltre 500 bonifiche

Dopo circa tre anni quindi, il 46mo Comandante lascia il testimone dopo aver seguito circa 500 interventi di bonifica da residuati bellici rinvenuti sul territorio nazionale nelle regioni Campania e Calabria, e poi nelle province di Latina e di Potenza. In particolare, tra il 2021 ed il 2022 sono state neutralizzate in sicurezza sei bombe d’aereo rinvenute nei comuni di Acerra (NA), Camposano (NA), Avellino, Auletta (SA), Sapri (SA) e Montoro (AV). Nello stesso periodo il 21° Reggimento genio guastatori è stato pure impiegato nell'operazione Strade Sicure - Terra dei Fuochi assumendo il comando del raggruppamento Campania costituito da circa 1100 unità, operando quotidianamente con 73 pattuglie attive nelle province di Napoli, Caserta e Salerno e nell’ambito delle attività per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Il colonnello Andrea Cubeddu, ora comandante del 21mo, proviene dal Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito.