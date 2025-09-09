Il maggiore Andrea D’Angelo assumerà il comando della Compagnia dei Carabinieri di Bari. Al suo posto, è arrivato il capitano Francesco Alessandro Senatore, che si è già insediato nella giornata di ieri

Dopo quatto anni esatti, il maggiore Andrea D'Angelo, 35 anni, ha lasciato il comando della Compagnia dei Carabinieri di Scalea per assumere il comando della Compagnia dei carabinieri di Bari. D'Angelo era arrivato nella città di Torre Talao da Capitano, il 1° settembre del 2021, in sostituzione del collega Andrea Massari. Al suo posto, è arrivato il Capitano Francesco Alessandro Senatore, che si è già insediato nella giornata di ieri.

Quattro anni intensi

L'allora capitano Andrea D'Angelo, poco più che trentenne era arrivato dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna per insediarsi nelle stanze della Compagnia dei Carabinieri di Scalea e coordinare un territorio, quello da Tortora a Bonifati, che può contare su un numero di militari di circa cento unità, dislocate nelle varie stazioni locali.

Benché giovanissimo, D'Angelo ha diretto con profitto un territorio difficile dal punto di vista della criminalità, compiendo indagini memorabili ma anche tanti arresti, arrivando ad assicurare alla giustizia, in un solo anno, anche circa centocinquanta presunti autori di reato.