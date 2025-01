«L’Università Magna Graecia comunica con profondo dolore che il Professore Vittorio Daniele è venuto a mancare oggi, 13 gennaio». È l’incipit intriso di profondo dolore con cui il magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Giovanni Cuda comunica e commenta la notizia tristissima ed annuncia l’immediato allestimento della camera ardente (già aperta presso edificio Giurisprudenza, Sala riunioni).

«Sono profondamente addolorato per questa bruttissima notizia. Il professor Vittorio Daniele lascia un grande vuoto. Nella sua vita e nella sua carriera accademica – continua Gianni Cuda – Vittorio ha portato avanti le sue due grandi passioni, la formazione degli studenti e la ricerca, con estremo coraggio e in maniera innovativa. Una vita intera spesa per l’università e nell’università che lo hanno reso un professore di grande esempio per tutti i suoi studenti e un apprezzato intellettuale. La sua attività è stata sempre contraddistinta da intelligenza, pacatezza e garbo. Ricorderemo sempre tutto ciò che ha saputo realizzare per la nostra Università, sviluppando anche importanti collaborazioni a livello territoriale, con un impegno encomiabile e con la voglia di raggiungere sempre nuovi traguardi. Di questo e di tanto altro saremo sempre grati al Professor Vittorio Daniele. Tutta l'Università di Catanzaro ricorda con profondo affetto, stima e gratitudine il professore Daniele – chiude la nota del Magnifico – per il suo impegno professionale e per le sue qualità umane e si unisce, esprimendo il suo cordoglio e la sua vicinanza, alla famiglia”.

«Vuoto umano e professionale»

Anche il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara e il direttore Dario Lamanna, unitamente a tutti gli organi confindustriali e gli imprenditori calabresi, esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia, agli affetti più cari e al mondo accademico locale per la prematura e improvvisa scomparsa del prof. Vittorio Daniele.

«Stimato docente, economista serio che ha sempre legato la sua analisi e il suo giudizio al rigore scientifico e alla profonda capacità di osservazione dei fenomeni sociali ed economici, il professore Daniele – scrivono Ferrara e Lamanna- lascia un profondo solco nella comunità locale e in quella accademica. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto umano e professionale».

Vittorio Daniele, 55 anni, ai primi del mese aveva avuto un’aneurisma cerebrale improvviso. Ricoverato alla Dulbecco di Catanzaro è stato sottoposto a due operazioni presso il presidio “Pugliese-Ciaccio”. Dopo la prima che aveva fatto nutrire speranze sono insorte complicazioni e da quel momento non ci sono stati spiragli. Lo stimato docente – che da oltre un decennio abitava a Soverato – lascia la moglie e due bambine di 10 e 12 anni.

Il ricordo di Tridico

«Vittorio Daniele è stato un collega di grande spessore professionale e umano, uno studioso molto attento, un economista di rara profondità di analisi». Così l'europarlamentare Pasquale Tridico, tra l'altro presidente di Asprom, ricorda la figura del professore universitario scomparso prematuramente nelle ultime ore. «Vittorio - aggiunge Tridico - ha sempre avuto una visione lucida della storia economica del Sud e dello sviluppo dei nostri territori. Con i suoi studi, il professore Daniele ha dato un contributo significativo alla comprensione dei problemi del Mezzogiorno e ha formato con scienza e coscienza diverse generazioni di studenti. Per questo e per la sua signorilità e disponibilità, gli siamo tanto grati e siamo certi che non sarà dimenticato. Sono vicino ai familiari, cui va - conclude Tridico - il mio primo pensiero per il loro lutto e dolore».

«Addio a Vittorio Daniele: una mente lucida, vibrante ed eclettica»

«Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa di Vittorio Daniele, avvenuta oggi dopo un ricovero presso l’Ospedale Pugliese di Catanzaro a causa di un improvviso aneurisma cerebrale, seguito da due delicati interventi chirurgici. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel panorama accademico e culturale italiano».Così in una nota il docente Unical Francesco Aiello.

«Vittorio era una mente brillante, capace di affrontare qualsiasi argomento con curiosità, rigore intellettuale e una straordinaria capacità comunicativa. Discutere con lui era sempre un piacere e un privilegio: le sue intuizioni e il suo vasto bagaglio culturale arricchivano chiunque avesse la fortuna di confrontarsi con lui.

La nostra collaborazione non si è limitata al confronto accademico sui divari di sviluppo regionali e sull’annoso ritardo del Mezzogiorno d’Italia. Vittorio ha scritto numerosi articoli scientifici, ma la sua vera passione era la scrittura di libri. La sua ultima opera, scritta con Carmelo Petraglia, rappresenta una lucida analisi degli effetti che l’applicazione dell’autonomia differenziata potrebbe avere sul dualismo Nord-Sud.

Vittorio ha dato anche un contributo essenziale alla divulgazione scientifica su OpenCalabria, dove è stato una figura centrale e insostituibile. I suoi articoli, letti da migliaia di persone, erano caratterizzati da una scrittura raffinata e da un’impareggiabile capacità di rendere accessibili anche i temi più complessi.

Vittorio Daniele non era solo un collega e un compagno di riflessione, ma un amico. La sua mente lucida, la sua passione per la conoscenza e la sua umanità continueranno a ispirarci.

A nome di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui, esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi amici».