Lo scorso 20 dicembre la prestigiosa Camera Minorile di Catanzaro, intitolata all’avvocato Primo Polacco, si è riunita in assemblea nel Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per il rinnovo delle cariche sociali. All’esito delle votazioni è stata eletta presidente l’avvocato Laura Rosselli. Componenti del consiglio direttivo sono gli avvocati Angelo Polacco, Roberta Ussia, Silvia Scerbo, Primoandrea Polacco, Rossana Greco e Maria Rosaria Vincelli presidente uscente. Componenti del Comitato di Controllo sono stati eletti gli avvocati Maria Teresa Camastra, Cinzia Marrazzo e Vincenzo Savaro, consigliere del Coa di Catanzaro. Il nuovo direttivo in data ieri ha deliberato il conferimento delle ulteriori cariche sociali con la nomina a segretario dell’avvocato Primoandrea Polacco e dell’avvocato Roberta Ussia a Tesoriere.

Come lavora la Camera Minorile di Catanzaro

La Camera Minorile di Catanzaro è un’associazione di avvocati, senza fini di lucro, costituita già dall'anno 2000, che propala la cultura dei diritti e degli interessi del minore e la loro tutela e promuove la centralità del minore come autonomo soggetto di diritti in tutti i rapporti interpersonali nei quali viene a contatto con gli adulti (siano essi genitori, parenti più o meno stretti o precettori, membri delle Istituzioni). L’associazione ha ad oggetto lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione nell’ambito del diritto minorile e della famiglia, interagendo con istituzioni, con enti pubblici e privati e con altre professionalità interessate alle problematiche dell’età evolutiva, favorendo lo sviluppo di un progetto multidisciplinare che tenga conto dei mutamenti sociali in corso e dell’ evoluzione in senso multietnico della società civile, anche attraverso lo studio comparato di istituzioni ed ordinamenti stranieri.

Progetti per il 2024

Nel corso dell'assemblea, per il contributo dei soci presenti, si è dotata di un ampio programma di interventi per l'anno 2024, che spazia dal diritto penale e civile minorile a carattere sostanziale a quello processuale e mira ad essere non solo uno strumento per interfacciarsi con le associazioni di categoria, ma pure per radicarsi nel territorio e confrontarsi con le associazioni e le istituzioni che si occupano della cura dei diritti e degli interessi dei minori. A conclusione dei due consessi sopra richiamati, la neo presidente ha dichiarato: «Considero un onere e un privilegio essere stata eletta presidente della Camera Minorile di Catanzaro “Primo Polacco”. Ringrazio i soci della fiducia ripostami quale conferma di riconoscimento al merito per l’attività svolta e per la quale sono emozionata. Assumo su di me l'onere di mettere tutto il mio impegno al servizio dell’associazione al fine di garantirne il buon andamento e l’ulteriore progresso in linea con la realizzazione degli scopi sociali».