Il conducente, sottoposto ai domiciliari, era alla guida sotto l'effetto di alcol e cannabinoidi

Un giovane di 21 anni di Camigliatello Silano, neopatentato, è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari per lesioni personali stradali, fuga a seguito di sinistro stradale, omissione di soccorso. Il ragazzo nel pomeriggio di ieri, 14 novembre, poco dopo le 18,30 ha investito un nigeriano di 26 anni, ospite del locale Centro di Accoglienza Straordinario, mentre questi passeggiava lungo Via Forgitelle. Poi si è dato alla fuga.

Lo sfortunato migrante ha riportato la frattura di tibia e perone

Nel violento impatto, il migrante africano ha riportato la frattura scomposta della tibia e del perone della gamba sinistra. Soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Parallelamente i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al pirata della strada.

!banner!

Il conducente del veicolo rintracciato in poche ore

Sul luogo dell’incidente i militari hanno rinvenuto uno specchietto retrovisore dell’auto coinvolta. Grazie alla visione delle riprese di alcune telecamere di videosorveglianza ed alle testimonianze raccolte, in poche ore era possibile risalire alla identità del conducente. La comparazione tra lo specchietto ritrovato ed il veicolo del 21enne fugava ogni dubbio. Il neopatentato, messo alle strette, confessava di aver investito il nigeriano. Sottoposto ad esame tossicologico, il giovane risultava positivo sia all’alcol, sia ai cannabinoidi. Per questo veniva tratto in arresto e posto ai domiciliari nella propria abitazione di residenza.