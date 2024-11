Un incendio ha distrutto a Crotone un camion parcheggiato nel piazzale della fabbrica dismessa Montedison. Ieri sera, intorno alle 22,30, circa, una squadra dei vigili del fuoco del fuoco del comando provinciale è intervenuta sul posto dopo la chiamata di un passante che vedeva fiamme alte. I vigili hanno constatato che il bagliore che si vedeva dalla statale 106 era dovuto all'incendio del mezzo parcheggiato sul piazzale della fabbrica dismessa, dove sono in corso operazioni di bonifica. I pompieri hanno proceduto allo spegnimento ed alla messa in sicurezza della zona circostante. Sul posto anche i carabinieri di Crotone per le indagini.