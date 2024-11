L'autista ha fatto in tempo a scendere dal mezzo e mettersi in salvo. Il rogo si è sviluppato in un tratto di strada in cui c'è un restringimento di carreggiata e si transita su una sola corsia

A2 del Mediterraneo paralizzata sia in direzione Nord che in direzione Sud a causa di un incendio che ha distrutto un camion. Il fatto si è verificato nei pressi di Rogliano, in un tratto di strada dove c’è un restringimento della carreggiata e si procede a una corsia. Traffico bloccato con code chilometriche.

Sul posto sono attesi i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e il personale Anas per cercare di regolare la circolazione autostradale in provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende, l’autista ha fatto in tempo a scendere dal mezzo pesante e si è messo dunque in salvo.

Le autovetture e i veicoli leggeri sono deviati sulla ex Ss19 con uscita obbligatoria allo svincolo di Rogliano e rientro allo svincolo di Altilia. I mezzi pesanti devono invece uscire a Cosenza Nord, proseguire sulla Ss107, sulla Ss18 e rientrare allo svincolo di Falerna.