È successo alle prime ore dell’alba. L’uomo era rimasto incastrato nella cabina di guida: è stato estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale ma non è in pericolo di vita

Incidente stradale nelle prime ore di questa mattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi. Coinvolto nel sinistro un autoarticolato che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale direzione sud.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Cosenza. L'autista, rimasto incastrato all'interno della cabina di guida, ha riportato ferite alla testa e agli arti ma non è in pericolo di vita. L’uomo è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivamente trasferito in ospedale.

La corsia sud tra Rogliano e Altilia è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e il traffico pesante è stato deviato sulla Ss 18 da Cosenza nord.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Intervenuti anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.