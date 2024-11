Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente, avvenuto a Marina di Santa Maria del Cedro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico

Un camion si è ribaltato mentre percorreva la statale 18 a Marina di Santa Maria del Cedro. Si tratta di un incidente autonomo. Ancora in corso di accertamento le cause, mentre si registra un ferito ossia il conducente del mezzo pesante.

La strada statale 18 "Tirrena Inferiore" è stata temporaneamente chiusa al traffico, che viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi stradali. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.