Questo il formale impegno assunto da Corap e Iam nel corso di una conferenza che si è svolta nei giorni scorsi a Lamezia. Sul tavolo anche la questione relativa al fiume Mesima e la possibilità del recupero ambientale del comprensorio

Nei giorni scorsi si è svolta a Lamezia Terme, presso i locali uffici del Corap, una Conferenza dei servizi avente per oggetto “Canale di scolo area antistante il confine portuale San Ferdinando – Gioia Tauro. Definizione modalità di gestione e chiusura allacci non autorizzati” e per finalità “di esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti e di procedere alla definizione di un regolamento di gestione dell’opera”.



Il sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, rende noto che in esito all’incontro, si è ottenuto formale impegno da parte di Corap e IAM Spa a eseguire una puntuale ricognizione e conseguente chiusura di tutti gli scarichi non autorizzati confluenti nel canalone.



Una successiva Conferenza dei servizi si svolgerà il prossimo 10 gennaio 2017 per verifica e controllo di efficacia sulle azioni intraprese.

Parallelamente ai predetti lavori è stata avviata un’iniziativa sul fiume Mesima al fine di esplorare le possibilità di azione per il recupero ambientale del comprensorio.