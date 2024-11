Nonostante le difficili condizioni metereologiche i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo l'animale

Un cane è stato tratto in salvo questa sera dai vigili del fuoco del distaccamento di Nicastro. L'animale era rimasto bloccato nell'alveo di u un corso d'acqua in località Torre Mezza Praia nel comune di Acconia di Curinga nel Catanzarese. Il cane non riusciva a risalire sulla sponda a a causa di una ferita alla zampa. I vigili del fuoco nonostante le difficili condizioni atmosferiche e la complessità delle operazioni sono riusciti a mettere in salvo l'animale.

Luana Costa