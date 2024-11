La Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente ha annunciato che parteciperà ufficialmente all'udienza di domani a Paola come parte offesa

Si terrà domattina, nel tribunale di Paola (Cs), l'udienza preliminare sul caso del cane Angelo, la cui uccisione, avvenuta il 2 giugno scorso a Sangineto, fu filmata e poi diffusa sui social network da 4 giovani che per questo risultano indagati. L'episodio ebbe vasta eco sulla stampa locale e nazionale e fu anche organizzata una giornata di manifestazioni e proteste. La "Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente" ha annunciato che parteciperà ufficialmente all'udienza di domani come parte offesa, chiedendo la celebrazione del processo e la costituzione di parte civile. E' previsto anche un presidio davanti al tribunale. (Agi)