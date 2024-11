Nei giorni scorsi il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro ha effettuato un sopralluogo negli ospedali di Melito, Polistena, Locri e e Gioia Tauro, accompagnato dal direttore sanitario dell’Asp Antonio Bray per capire lo stato dell’arte delle strutture periferiche sul territorio.



«Da parlamentare – ha affermato Cannizzaro – ho sentito l’esigenza di verificare personalmente la situazione dei nosocomi da vicino per sottoporli all’attenzione della Regione e verificare a che punto fosse l’allestimento delle aree Covid, cercando di dare un contributo organizzativo alla macchina istituzionale».



Il parlamentare azzurro ha anche devoluto la sua indennità per l’acquisto di 200 maschere facciali per la ventilazione non invasiva che verranno utilizzate dai sanitari negli ospedali reggini. «In un momento di emergenza per tutti – ha proseguito – ho pensato di fare una cosa utile e concreta». Un centinaio saranno destinate all’ospedale di Reggio, 25 rispettivamente ai nosocomi di Melito, Locri, Polistena e Gioia Tauro.